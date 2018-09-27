Enfield Belediyesi’nin ‘suç azaltma programı’ başarıyla sonuçlandı

ENFİELD Belediyesi, yüzlerce genç insanın katıldığı suç ve antisosyal davranışı azaltmayı amaçlayan yaz etkinlik programını “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi.

Konsey, spor, aşçılık sanat ve müzik içeren 100 bin pound değerindeki etkinlik programının “son derece olumlu” geri bildirim aldığını söyledi.

Konsey Lideri Nesil Çalışkan, önceki 12 ay boyunca Enfield’deki gençlerin şiddet içeren suç oranlarında yüzde 17’lik bir artış meydana gelmesi sonucunda, Temmuz ayında söz konusu planı açıklamıştı.

Konsey, okullar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından suç riski altında bulunan gençleri hedef aldı.

Konseyin gençlik servis destek müdürü Graham Jimpson tarafından hazırlanan rapor şöyle:

“Yaz programı büyük bir başarıydı ve gençlerin bir dizi olumlu aktiviteye katılmasını sağladı ve geri bildirimler son derece olumlu geçti. Bu fonun sağladığı fırsatlar, gençlere fayda sağladı ve normalde katılım sağlayamayacakları faaliyetlerde bulunmalarını sağladı.”

Konsey, gençleri etkinlik programlarından haberdar etmek için, okul tatillerinde gençlik ekiplerinde çalışanları görevlendirdi.

Potansiyel suç noktalarının belirlenmesi ve gençlik çalışanlarının en çok ihtiyaç duydukları alanları hedeflemesine izin vermek için, polis raporları ve geri bildirimleri kullanıldı.

Alan Pullinger Gençlik Merkezi’nin düzenlediği aktivitelere katılan toplam 380 genç, Go Ape, yüzme, buz pateni, ZAPP, Thorpe Park ve Margate’i ziyaret etti.

Edmonton Eagles ile sokak dansı, yaşam becerileri grupları, sağlıklı yaşam, yemek pişirme gibi aktivitelerin bulunduğu Craig Park Gençlik Merkezi’ne 150’den fazla genç katıldı.

Raporda şu ifadeler yer alıyor:

“Halkın üyeleri, yerel gençlerin bu kadar kaliteli olumlu faaliyetlere erişebilmelerinin ne kadar iyi olduğunu anlattı.”

Gençler, sonbahar okulunun başlangıcından beri akşam saatlerinde söz konusu etkinliklere devam etti.

Ponders End Gençlik Merkezi’ndeki etkinliklere katılan gençlerin yarısına yakını özel ihtiyaçları olan çocuklardı. Croyland Gençlik Merkezi ve Enfield Island Village da etkinlik programları düzenledi.

Konsey, planın kalan 25 bin pound bütçesini, sonbaharda daha fazla faaliyet göstermek için kullanılacağını ve gençlerin eğitime geri dönüşünü sağlamaya yardım etmek amacıyla kullanacağını belirtti.

Paranın bir kısmı Noel tatillerinde de kullanılabilir.

Rapor, Enfield Civic Center’da 27 Eylül Perşembe günü saat 19.30’da yapılacak olan Suç İnceleme Heyeti tarafından tartışılacak.