Pala ve satırlı kavga!

Bir alışveriş merkezindeki pala ve satırlı kavga anları görüntülendi.

4 saat önce
0 451 Bir dakikadan az

Bir alışveriş merkezindeki pala ve satırlı kavga anları görüntülendi.

İngiltere’nin Luton bölgesindeki gençler birbirlerinin kanını dökerken, etraftaki aileler bakakaldı.Güpegündüz gerçekleşen olayda, bıçaklanan gençlerden Imani Pobi Da Silva kanlar içinde yere düştü.21 Ocak’taki olay hakkında duruşma yeni görüldü.O dönem 17 yaşlarında olan Che Stephens, Luca Sanni ve Imani Pobi Da Silva mahkemeye çıktı.Birbirlerine saldıran gençlerden Sanni 5 yıl 8 ay, Da Silva 12 ay, Stephens ise 9 yıl hapis cezası aldı. (MİLLİYET.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

4 saat önce
171

İskoçya’dan Brexit’i erteleme çağrısı

6 saat önce
375

Ali Kasırgası’nın adı nereden geliyor?

7 saat önce
350

“Kıbrıs hellimi, İngiltere’deki pazarı ele geçirdi”

8 saat önce
330

Alfie Aldridge dünya devlerinin aranan yüzü oldu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin