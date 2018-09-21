Pala ve satırlı kavga! Bir alışveriş merkezindeki pala ve satırlı kavga anları görüntülendi.

Bir alışveriş merkezindeki pala ve satırlı kavga anları görüntülendi.

İngiltere’nin Luton bölgesindeki gençler birbirlerinin kanını dökerken, etraftaki aileler bakakaldı.Güpegündüz gerçekleşen olayda, bıçaklanan gençlerden Imani Pobi Da Silva kanlar içinde yere düştü.21 Ocak’taki olay hakkında duruşma yeni görüldü.O dönem 17 yaşlarında olan Che Stephens, Luca Sanni ve Imani Pobi Da Silva mahkemeye çıktı.Birbirlerine saldıran gençlerden Sanni 5 yıl 8 ay, Da Silva 12 ay, Stephens ise 9 yıl hapis cezası aldı. (MİLLİYET.COM)