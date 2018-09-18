IMF’den İngiltere’ye Brexit Uyarısı Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere'nin herhangi bir anlaşma olmaksızın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ülke ekonomisine önemli seviyede bir maliyet yaratabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere‘nin herhangi bir anlaşma olmaksızın Avrupa Birliği‘nden ayrılmasının ülke ekonomisine önemli seviyede bir maliyet yaratabileceği uyarısında bulundu.

IMF’nin İngiliz ekonomisine ilişkin yayımladığı değerlendirme raporunda, İngiltere’nin AB‘den ayrılmasına (Brexit) ilişkin mevcut tüm senaryoların ülke ekonomisi için ek maliyet yaratacağı, fakat bunların içerisinde en yüksek maliyeti yaratacak seçeneğin “düzensiz bir çıkış” olduğu belirtildi.

Raporda, “Brexit’in ötesinde, İngiltere’nin bir dizi ekonomik zorlukları var. Bunlar, verimlilik artışının sürekli şekilde cılız olmasını, yüksek seviyedeki kamu borcunu ve yüksek cari açığı içeriyor. İngiltere’nin sağlam makroekonomik çerçevesi, denetimsel ortamı ve derin sermaye yapısı, esnek istihdam piyasası, bu alanlarda yapılacak reformların uygulanmasında avantaj sağlayacaktır.” ifadeleri yer aldı.

IMF raporunda, AB ile geniş ve kapsamlı bir Brexit anlaşmasına varılabilmesi durumunda, İngiliz ekonomisinin 2019 yılında yüzde 1,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği kaydedildi. IMF’nin bu yıl sonunda İngiltere için büyüme tahmini de yüzde 1,5 seviyesinde bulunuyor.

“Büyüme projeksiyonları AB ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını içeriyor”

Londra‘da Hazine Bakanlığı’nda bir konuşma yapan IMF Başkanı Christine Lagarde, rapora ilişkin olarak, “Bu (büyüme) projeksiyonları AB ile zamanında yapılmış kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması ve devamında düzenli bir Brexit sürecini varsayıyor.” dedi.

Lagarde, İngiltere ve AB arasında olası bir anlaşmanın karşılıklı sorunsuz ve engelsiz ticari ve ekonomik aktivitenin devamını esas alması gerektiğini vurguladı.

İngiltere’nin AB’den düzensiz bir şekilde çıkması durumunda, bunun ülke ekonomisi üzerinde dikkat değer olumsuz etkilerini olacağını belirten Lagarde, ekonomik büyümenin azalabileceği, bütçe açığının artabileceği, sterlinin değer kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Lagarde, “Bu yeni ilişkide ticari engeller ne kadar büyükse, o kadar da maliyet oluşacaktır.” ifadesini kullandı. (FİNANSHABERLERİ.COM)