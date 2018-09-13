Kuzey Londra’da geciken tren servisleri için tazminat talep edilebilecek

Ulaştırma Bakanı Jo Johnson, trenlerinin 15 dakikadan fazla geçmesi halinde kuzey demiryolu yolcularının tazminat talep edebileceğini duyurdu.

Şu anki Gecikmeli Geri Ödeme planı kapsamında, yolcular trenlerinin en az 30 dakika gecikmesi durumunda bir talepte bulunabilirler.

Bakan Johnson tren hizmeti servisleri hakkında şunları söyledi: “Yolcular güvenilir bir tren servisini hak ediyorlar ve işler ters gittiğinde, bunların adil bir şekilde tazmin edilmesi hayati önem taşıyor.”

Büyük Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, Kuzey Londra’da demiryolu yolcularına verilecek tazminat hakkı düzenlenmesini ‘ilk adım’ olarak nitelendirdi ve “Londra’da ve ülkenin diğer bölgelerinde yolcular için 15 ila 29 dakikalık gecikmeler için tazminat ödeniyor ve Kuzeydeki giriş süresi çok gecikti.” dedi.

Aralık ayında yürürlüğe giren değişiklikler, 15 ile 29 dakika arasında gecikmiş yolcuların, tek ücretin yüzde 25’ine karşılık tazminat talep edebileceği anlamına geliyor.

Gecikme Ödemesi tazminat paketleri, Kuzey de dahil olmak üzere çoğu tren serisinde, 30 dakika, 60 dakika ve iki saat veya daha fazla gecikmeler için zaten şu anda mevcut.

Kuzey’in ticari direktörü Mark Powles şunları söyledi:

“Müşterilerimizin hizmetlerindeki gecikmeler için tazminat talep etmelerini mümkün olduğunca kolaylaştırmak için doğru önlemleri alıyoruz.”

Tazminat talep etmek isteyen müşteriler, seyahat kanıtı sağlayan Kuzey web sitesinde bir formu doldurabilirler. Demiryolu şirketi onaylanan taleplerin 10 gün içinde ödenmesi gerektiğini söyledi.