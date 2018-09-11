Kadına vahşi saldırı

İngiltere, 30 yaşındaki kadına evinin önünde yapılan saldırıyı konuşuyor.

Çocuklarıyla birlikte yaşayan Gemma Cooper, oğlu yanı başındayken dehşeti yaşadı.

Kadının tanımadığı genç erkek, duvara sıkıştırdığı kurbanın önce boğazını tuttu.

Ardından kadının yüzüne peş peşe yumruklar attı.

Üç çocuk annesi kadın, olay sırasında saldırganı durdurmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Saldırganın yanında iki genç erkek daha dikkat çekiyor.

Hastaneye kaldırılan kadının büyükannesi Moira Such, saldırının Cumartesi günü sabah 07.15 sularında gerçekleştiğini söyledi.

Büyükannenin verdiği bilgiye göre, Cooper’ın büyük oğlu saldırıyı pencereden gördü.

Gemma Cooper, hastaneden taburcu olduktan sonra korkudan birkaç gün büyükannesinin evinde kaldı.

Leicester kentinde bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen şoke edici görüntüler, İngiliz medyası tarafından manşetten verildi. (MILLIYET.COM)