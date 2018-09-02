May, Suriye operasyonuyla ilgili konuştu İNGİLTERE Başbakanı Theresa May Suriye'ye gerçekleştirilen operasyon ile ilgili konuştu.

İNGİLTERE Başbakanı Theresa May Suriye’ye gerçekleştirilen operasyon ile ilgili konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı açıklamada İngiltere’nin Suriye’deki bazı hedeflere gerçekleştirdiği saldırının, Suriye’deki iç savaşa müdahil olmak amacıyla gerçekleşmediğini, Suriye’de kimyasal silah kullanımına karşı bir tavır olduğunu söyledi.

Harekatın, süreli ve sınırlı olduğunu da sözlerine ekleyen May, alternatif bir yol olmasını tercih ederdik ancak bu olayda ne yazık ki yok” ifadelerini kullandı ve “kimyasal silah kullanımının normalleşmesine izin veremiz mümkün değil” diye konuştu.