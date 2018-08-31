David Beckham Londra’da aracı yüzünden davalık oldu Ünlü eski İngiliz futbolcu Beckham eşi ve çocuklarıyla birlikte Londra'da tatilde.

Ünlü eski İngiliz futbolcu Beckham eşi ve çocuklarıyla birlikte Londra’da tatilde. Ancak şehirde hız yapan Beckham hakkında dava açıldı.

Beckham ailesinin şimdiki durağı ise Londra‘nın kuzeyi oldu. David Beckham ve oğlu Brooklyn Londra’da turladı.

HIZ YAPTIĞI İÇİN DAVALIK OLDU

Haziran ayında da bu araçla Londra’da hız yapan David Beckham’ın bugün kapalı kapılar arkasında ilk davası görüldü. Davada son kararın ise 4 Eylül tarihinde açıklanacağı ve David beckham’ın bu davaya gitmeyeceğini de ifade edildi. (ENSONHABER.COM)