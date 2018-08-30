Panasonic Londra’daki Avrupa merkez ofisini taşıma kararı aldı

Dünyanın en büyük elektronik ürün üreticilerinden Panasonic İngiltere’nin başkenti Londra’daki Avrupa merkez ofisini Hollanda’ya taşıma kararı aldı.

Geçtiğimiz mart ayında 100’üncü kuruluş yılını kutlayan Japon elektronik devinin Avrupa’daki merkezi artık Amsterdam’da olacak.

Panasonic yönetimi böylece İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ardından gündeme gelebilecek vergi mevzuatına ilişkin muhtemel sorunlarla karşılaşmayacağını düşünüyor.

Panasonic Avrupa Başkanı Laurent Abadie, konuyla ilgili açıklamasında bu kararın ayrıca şirketin mal ve ürün dolaşımıyla ilgili muhtemel kısıtlamalardan muaf kalmasını sağlayacağını da söyledi.

Büyük kısmı muhasebe ve finansal denetim birimlerinde olmak üzere şirketin Londra’da çalışan personelinin yüzde 20 ila 30’unun da bu karar kapsamında yeni merkezde görevlendirilmesi bekleniyor. Yatırım ilişkileri bölümlerinde çalışanlarınınsa Londra’da kalacağı açıklandı.

Şirketin taşınma sürecinin 15 ayı bulabileceği belirtiliyor.

Brexit’in ardından Londra çok uluslu şirketler için cazibesini kaybediyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma ihtimali, Avrupa’nın en büyük finans merkezi Londra’daki bankalar, sigorta şirketleri ve finans kuruluşlarını endişelendiriyor.

Bu yüzden Brexit kararının ardından aralarında dünyanın önemli bankalarının da olduğu bazı çok uluslu şirketler Londra’daki merkezlerini taşımayı gündemlerine aldı.

İngiltere’de ekonominin yüzde 12’sini oluşturan finans sektöründe 2.2 milyon kişi çalışıyor. Bu çalışanların yaklaşık 700 bini Londra’da bulunuyor.

İngiltere Brexit müzakereleri gereği AB’den 29 Mart 2019’da ayrılacak.