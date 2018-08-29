Tavşanların boks günü

İngiltere’de yabani tavşanların kavgası, vahşi yaşam fotoğrafçılarının kameralarına yansıdı.

3 saat önce
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İngiltere’de yabani tavşanların kavgası, vahşi yaşam fotoğrafçılarının kameralarına yansıdı.

Andrew Shaw isimli 62 yaşındaki fotoğraf meraklısı, objektifine takılan karelerde Peterborough yakınlarında ilginç bir olayı kaydetti. Bir yaşlı ve iki genç tavşandan oluşan bir grubun aniden kavgaya tutuştuğunu söyleyen Shaw, “Yaşlı olan bir boks maçının hakemi gibiydi. Sanki onlara güzel dövüşmeyi öğretiyordu” dedi. (MİLLİYET.COM)

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