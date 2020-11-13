Afganistan’da Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 12 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan’ın Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, İmam Sahip ilçesindeki Bala Hisar askeri üssüne saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ayyubi, saldırıda 12 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 11’inin yaralandığını ifade etti.

Saldırıda en az 7 Taliban militanı da öldürüldü.

Araçtaki bombanın patlatılması sonucu 4 asker öldü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da başkent Kabil’in batısındaki Pagman ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 askerin yaşamını yitirdiği, 5’inin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.