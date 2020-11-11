Suudi Arabistan’da yabancıların katıldığı törene bombalı saldırı

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Cidde şehrinde 1. Dünya Savaşı’nın bitişi münasebetiyle, gayrimüslimlere ait bir mezarlıkta düzenlenen törene katılanların üzerine el bombası atıldı. Patlamada dört kişinin yaralandığı, yaralananlar arasında yabancıların da olduğu belirtildi.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLER DE KATILDI

Her yıl Cidde’de geleneksel olarak düzenlendiği belirtilen törene Fransız Başkonsolosu ve diğer ülkelerin diplomatik temsilcileri de katılıyor. Törende çok sayıda Fransız ve İngiliz vatandaşının bulunduğu bildiriliyor.

FRANSA’DA HZ. MUHAMMED’E HAKARET İÇEREN KARİKATÜR YAYINLAMIŞTI

Fransa, son dönemde özellikle Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürlerin ardından İslam dünyasında tepkinin odağındaki ülke konumunda bulunuyor. 29 Ekim tarihinde Cidde şehrindeki Fransız Konsolosluğu’nda bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırgan yakalanmıştı.