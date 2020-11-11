KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Arnavutluk’ta binlerce fidan toprakla buluştu

KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Arnavutluk’ta gerçekleştirilen fidan dikme programlarından, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı”na canlı bağlantılar gerçekleştirildi.

Ankara’daki törene canlı bağlantıyla katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anavatan Türkiye’ye selamlarını göndererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

KKTC’de mayıs ayında çıkan yangında çok sayıda ağaç kaybı yaşandığını anımsatan Tatar, “Güzelim KKTC’yi, yeşil Kıbrıs’ımızı korumak için çalışmalarımızı sizlerin de büyük destekleriyle sürdürmeye devam ediyoruz.” dedi.

Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ise törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile katıldı.

Esedov, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye’nin tüm devlet kademeleri, yetkilileri ve Türk halkına gösterdikleri kardeş desteği için Azerbaycan halkı adına teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise kardeş Azerbaycan’ın zafer coşkusunu paylaşmak ve saha ile diplomatik çalışmalara destek vermek için Bakü’de bulunduğunu belirterek, bugün çoğunluğu zeytin ağacından oluşan 11 bin ağaç dikildiği bilgisini paylaştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da son 44 gün nezdinde Azerbaycan halkının mücadelesine Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk halkı, devleti ve milletvekillerinin verdiği tam desteği gördüklerini ve hissettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu’nun kısa süre içinde beş kez Azerbaycan’a geldiğine dikkati çeken Bayramov, Türkiye’nin desteği için teşekkür etti.