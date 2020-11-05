Belçika’da limanda 11,5 ton saf kokain ele geçirildi

6 hours önce
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Belçika polisinin Antwerp Limanı’nda düzenlediği operasyonda, 11,5 ton saf uyuşturucu ele geçirildi. Antwerp Savcılığı’na göre bu, şu ana kadar dünya çapında deniz aşırı operasyonlarda ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu.

Savcılığa göre, Güney Amerika’daki Guyana’dan gelen hurda metalle dolu 5 konteynere gizlenen kokain, sınırın hemen karşısındaki Hollandalı bir şirkete gönderildi.

Savcılık yetkilileri, tek kalemde yakalanan en büyük denizaşırı uyuşturucu olan 11,5 ton saf kokainin piyasa değerinin yaklaşık 900 milyon euro olduğunu söyledi.

Deniz aşırı olmayan uyuşturucu operasyonlarındaki rekor ise geçen yıl Pennsylvania eyaletinde ele geçirilen 16 ton kokainle ABD polisine ait.

Olayın, geçen ay yakalanan eski “süper polis” Willy Van Mechelen’in çetesiyle bağlantılı olduğu açıklandı.

‘Süper polisin’ mafyayla işbirliği

Savcılığın talimatı üzerine Belçika ve Hollanda’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

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