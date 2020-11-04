Milano’da ‘İtalyan işi’ soygun: Kanalizasyondan girip banka soydular

İtalya’nın Milano kentinde bir grup soyguncu, Crédit Agricole bankasının bir şubesine kanalizasyon deliklerini kullanarak girdi. Soyguncular 20 kiralık kasayı çaldı; polisin müdahale etmek istediği sırada da yangın söndürücülerle karmaşa yaratarak yine kanalizyondan kaçtı.

İKİSİ ÖN KAPIDAN, İKİSİ KANALİZASYONDAN GİRDİ

Yerel basındaki haberlere göre, dikkatle planlanmış görünen soygun sabah 08.30’da başladı. Önce iki hırsız bankanın ana kapısından girip çalışanlara silah doğrulttu. Bu sırada, iki soyguncu da bir kanalizasyon tünelinden bankanın içine açılan rögar kapağından çıktı.

Soyguncular banka müdürünü ve bir diğer çalışanı rehin alırken, İtalyan polisi bankanın etrafını sardı. Bu sırada bir banka çalışanı kaçmayı başardı.

TAKİP EDEN POLİSLER YAKALAYAMADI

Polisin bankaya baskın düzenlemek üzere binanın etrafını sardığı anda ise soyguncular yangın söndürücüleri çalıştırarak karmaşaya yol açtı ve rögar kapağına girerek kaçmayı başardı. Bazı polislerin hırsızları kanalizasyonda takip etmeye çalıştığı ama onları yakalayamadığı belirtildi.

KASALARDA NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Hırsızların yanlarında 20 kiralık kasayı götürdüğü açıklandı. Ancak kasaların içeriği hakkında bilgi verilmedi.

İtalyan basını, olay sırasında “Soygun var” diye bağıran banka müdürünün başına bir silahın namlusuyla vurulduğunu, başka kimsenin yaralanmadığını yazdı. Milano savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.