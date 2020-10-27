Zengin ülkelerdeki çevreyi kirleten eski araçlar Afrika’ya satılıyor

Bu araçların birçoğunun da satıştan önce değerli parçalarının söküldüğü belirtiliyor

BM Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan raporda, bu araçların satışının önlenmesi için hem ihracatçıların hem de ithalatçıların daha sıkı kurallara tabi tutulması gerektiği vurgulanıyor.

Dünya genelinde araç sahipliğinde patlama yaşandı ve 1,4 milyar aracın yollarda olduğu tahmin ediliyor. Bu sayının 2040’ta iki milyara ulaşması bekleniyor.

Bu büyümenin büyük kısmı, Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki gelişmekte olan ülkelerde görülüyor.

Araşırmacılar üç yıl süren analizlerinde, inceledikleri 146 ülkenin çoğundaki araç ithal etme kurallarının “zayıf” ya da “çok zayıf” olduğunu tespit etti.

Hollanda Çevre ve Ulaşım Kurumu’nun yaptığı bir başka araştırmada da, Hollanda limanlarından Afrika’ya gönderilen birçok aracın eski olduğu ve kıtadaki hava kirliliğini kötüleştirdiği vurgulandı.

Raporun yazarlarından UNEP’ten Rob de Jong, ihraç edilen 14 milyon aracın yüzde 80’inin yola çıkacak durumda olmadığını ve Euro 4 adı verilen emisyon standartlarına uymadığını söylüyor.

Euro 4 standardı Avrupa’da Ocak 2005’te yürürlüğe girmişti.