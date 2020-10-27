Zengin ülkelerdeki çevreyi kirleten eski araçlar Afrika’ya satılıyor

8 hours önce
0 176 Bir dakikadan az

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı bir rapora göre, zengin ülkelerdeki çevreyi çok fazla kirleten milyonlarca araç, kalkınmakta olan ülkelere satılıyor.

Rapora göre 2015-2018 arasında 14 milyon eski, düşük kaliteli araç Avrupa, Japonya ve Çin’den ihraç edildi.

Bu araçların beşte dördü yoksul ülkelere gönderilirken, yarısından fazlası Afrika’ya satıldı.

Uzmanlar, araçların yüzde 80’inin ihraç eden ülkelerdeki asgari güvenlik ve çevre standartlarını karşılamadığını söylüyor.

Bu araçların birçoğunun da satıştan önce değerli parçalarının söküldüğü belirtiliyor

BM Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan raporda, bu araçların satışının önlenmesi için hem ihracatçıların hem de ithalatçıların daha sıkı kurallara tabi tutulması gerektiği vurgulanıyor.

Dünya genelinde araç sahipliğinde patlama yaşandı ve 1,4 milyar aracın yollarda olduğu tahmin ediliyor. Bu sayının 2040’ta iki milyara ulaşması bekleniyor.

Bu büyümenin büyük kısmı, Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki gelişmekte olan ülkelerde görülüyor.

Araşırmacılar üç yıl süren analizlerinde, inceledikleri 146 ülkenin çoğundaki araç ithal etme kurallarının “zayıf” ya da “çok zayıf” olduğunu tespit etti.

Hollanda Çevre ve Ulaşım Kurumu’nun yaptığı bir başka araştırmada da, Hollanda limanlarından Afrika’ya gönderilen birçok aracın eski olduğu ve kıtadaki hava kirliliğini kötüleştirdiği vurgulandı.

Raporun yazarlarından UNEP’ten Rob de Jong, ihraç edilen 14 milyon aracın yüzde 80’inin yola çıkacak durumda olmadığını ve Euro 4 adı verilen emisyon standartlarına uymadığını söylüyor.

Euro 4 standardı Avrupa’da Ocak 2005’te yürürlüğe girmişti.

De Jong “Bu da bu araçların minumum standartlara uymaması nedeniyle yüzde 90 daha fazla emisyon üretmesi anlamına geliyor” diyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 days önce
190

Libya’da ateşkes – Erdoğan: Kalıcılığı ne kadar olur zaman gösterecek

6 days önce
285

Birleşmiş Milletler’den Kıbrıs açıklaması

1 week önce
1,841

İngiltere’de direksiyon başında telefonuna dokunan yandı: ‘200 pound ceza’

2 weeks önce
182

BM: Myanmar ordusu çocukları ‘canlı kalkan’ yaptı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.