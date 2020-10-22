Rusya’nın geliştirdiği ikinci koronavirüs aşısı kasımda piyasaya sürülecek

Vektor Enstitüsü Genel Müdürü Rinat Maksyutov, kurum bünyesinde geliştirilen ‘EpiVakKorona’ adlı Kovid-19 aşısının önümüzdeki kasım ayında vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Maksyutov, “Aşının kendi üretim sahamızda üretilecek olan ilk serilerinin bir kısmını piyasaya sürmeyi planlıyoruz” dedi.

Bunun kasımda gerçekleşeceğine ve EpiVakKorona aşısının tescil sonrası testlerinin başlamasıyla aynı zamana denk geleceğine dikkat çeken yetkili, aşının ilk partilerinin üretimi için Vektor Enstitüsü’nün üretim sahalarının devreye alınacağını ancak ‘potansiyel ortaklarla aşının üretimi ile ilgili görüşmelerin şimdiden başladığını’ ifade etti:

“Şu anda hem bileşenlerin hem de aşının tamamlanmış şeklinin üretimi için çeşitli üreticilerle konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Endüstriyel ortaklar şu anda var ve hazırlar, ancak nihai karar henüz alınmış değil.”