Rusya’nın geliştirdiği ikinci koronavirüs aşısı kasımda piyasaya sürülecek

43 mins önce
0 58 Bir dakikadan az

Rusya’da ikinci koronavirüs aşısını geliştiren Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Enstitüsü Vektor’un Genel Müdürü Rinat Maksyutov, EpiVakKorona’nın önümüzdeki kasımda vatandaşların kullanımına sunulacağını söyledi.

Vektor Enstitüsü Genel Müdürü Rinat Maksyutov, kurum bünyesinde geliştirilen ‘EpiVakKorona’ adlı Kovid-19 aşısının önümüzdeki kasım ayında vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Maksyutov, “Aşının kendi üretim sahamızda üretilecek olan ilk serilerinin bir kısmını piyasaya sürmeyi planlıyoruz” dedi.

Bunun kasımda gerçekleşeceğine ve EpiVakKorona aşısının tescil sonrası testlerinin başlamasıyla aynı zamana denk geleceğine dikkat çeken yetkili, aşının ilk partilerinin üretimi için Vektor Enstitüsü’nün üretim sahalarının devreye alınacağını ancak ‘potansiyel ortaklarla aşının üretimi ile ilgili görüşmelerin şimdiden başladığını’ ifade etti:

“Şu anda hem bileşenlerin hem de aşının tamamlanmış şeklinin üretimi için çeşitli üreticilerle konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Endüstriyel ortaklar şu anda var ve hazırlar, ancak nihai karar henüz alınmış değil.”

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

36 mins önce
55

Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 500 bine yaklaştı

1 hour önce
84

İspanya vaka sayısının 1 milyonu aştığı ilk ülke

2 hours önce
114

Güney Kore’de grip aşısı yapılan 13 kişi öldü, soruşturma başlatıldı

3 hours önce
155

İngiliz The Guardian: “Amerikalı gençler plazmalarını satmak için bilerek koronavirüse yakalanıyor”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.