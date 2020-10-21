Macaristan Adalet Bakanı Varga koronavirüse yakalandı

12 hours önce
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Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hafif semptomları olduğunu belirten Bakan Varga, “Bugün itibarıyla ailemle evde karantinadayım, evden çalışıyorum ve hükümet toplantısına katılamayacağım” ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN’DA SON DURUM

Macaristan’da son 24 saatte 989 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 48 bin 757’ye yükseldi. Ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 211 olarak açıklandı.

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