Afganistan’da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü

3 hours önce
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Afganistan’ın güneyindeki Helmand vilayetinde bomba yüklü araçla askeri karakola düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, bomba yüklü araçla Helmand’ın Vazir bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisiyle 4 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 1 çocuğun da yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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