ABD, 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William’ı konuşuyor

6 mins önce
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ABD’de yaşayan TV yıldızı ve 5 eşi ve 24 çocuğu olan Brady William’ın günlük hayatı belgesel oldu. Çok eşli William’ın günlük hayatı ülkede izlenme rekorları kırdı.

ABD’de yaşayan TV Yıldızı Brady William’ın 5 eşi ve 24 çocuğuyla yaşadığı günlük hayatı görenleri şaşırttı. ABD’de hiç alışagelmeyen olayla ilgili TV’ler iki bölümlük Belgesel yayınladı.

ABD’nin Utah eyaletindeki Salt Lake City’de ailesiyle birlikte yaşayan eski bir Mormon Kilisesi piskoposu olan 51 yaşındaki William, ” 5 eşim ve 24 çocuğum var. Çok da keyifli. Çok eşlilik oldukça rahat günlük işlerim kolaylaşıyor” diye konuştu.

Rosemary, Robyn, Nonie, Paulie ve Rhonda adlarında 5 kadın ile evli ve bir feminist olduğunu iddia eden William’ın 24 çocuğu bulunuyor. Yasal olarak Paulie ile evliyken diğer evliliklerinin dini nikah olduğunu belirtti.

AYLIK EV MASRAFI YAKLAŞIK 158 BİN TL

Aylık 21 bin dolar (158 bin TL) ev masrafının kendisine yük olmadığını da ifade eden William, ” Kalabılık yaşamak oldukça güzel. Maddiyat değil, manevi zenginliğe sahip olmak paha biçilemez bir duygu” diye konuştu.

HAYATI BELGESEL OLDU

Çok eşliliğin faydalarını göstermek isteyen William, günlük hayatını ekrana yansıtmak için kameraların karşısına geçti. TV yıldızı sıradışı yaşamıyla ilgili William’ın hayatı “My Five Wives (Beş eşim)” ismiyle 2 sezon boyunca belgesel yayımlandı. Belgesel ülkede izlenme rekorları kırdı.

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