Rusya ve İran’dan korona aşısı için ortak üretim anlaşması

Rusya ve İran’ın, Rusya’da geliştirilen ‘Sputnik V’ isimli korona virüsü aşısının ortak üretimi için bir anlaşma imzalayabileceği belirtildi. İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, “Moskova ve Tahran, ortak aşı üretimiyle ilgili birkaç görüşme gerçekleştirdi. Önceki yıllarda birçok şey yaptık ve Rusya’yla bu alanda aktif bir işbirliği kurabiliriz” ifadelerini kullandı.

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya ve İran’ın yakında Sputnik V aşısının ortak üretimini öngören bir anlaşma imzalayabileceğini belirtti. Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nda basın toplantısı düzenleyen Celali, Rusya ve İran’ın Sputnik V aşısının ortak üretimi konusunda anlaşmaya yakın olduğunu ifade etti.

Celali, “Moskova ve Tahran, ortak aşı üretimiyle ilgili birkaç görüşme gerçekleştirdi. 2-3 alanda işbirliği yapacağız. Bunlarda biri aşı üretimi. İran, aşı üretiminde yüksek bir potansiyele sahip. Önceki yıllarda birçok şey yaptık ve Rusya’yla bu alanda aktif bir işbirliği kurabiliriz. Görüşmeler devam ediyor ve belgelerin imzalanmasını bekliyoruz, umarım yakında gerçekleşecek” dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre Celali, Rusya ve İran’ın ortak aşı üretimiyle sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamayacağını, üçüncü ülkelere de bu konuda yardımcı olabileceğini vurguladı. (Kaynak: Sputnik)