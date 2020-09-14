Son 24 saatte koronavirüs vakalarında rekor kırıldı

Son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 5 bin 500 kişi de hayatını kaybetti. Dünya genelinde ölü sayısı 917 bin 417’ye yükseldi.

En fazla vaka artışı Hindistan, ABD ve Brezilya’da görüldü. Hindistan’da 94 bin 372, ABD’de 45 bin 523 ve Brezilya’da 43 bin 718 yeni vaka tespit edildi.

Hindistan ve ABD’de 1000’in üzerinde can kaybı görülürken Brezilya’da 874 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Dünya çapında 28 milyondan fazla vaka tespit edildi, bunun yarısı Güney ve Kuzey Amerika’da görüldü. Bir önceki yeni vaka rekoru 6 Eylül’de, 306 bin 857 vakayla kırılmıştı.

Vaka sayısı 30 milyona koşuyor

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 29 milyon 185 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 928 bin 290 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı dünya genelinde 29 milyon 185 bin 779’a çıkarken, virüs saptanan 21 milyon 31 bin 29 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 226 bin 460 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD’de, 6 milyon 708 bin 458 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 198 bin 520 kişi hayatını kaybetti.