Amazon, 100 bin kişiyi işe alacak

10 hours önce
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Online satış devi Amazon, yeni tip koronavirüs döneminde artan satışlarının ardından ABD ve Kanada’da 100 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, işe alınacakların paketleme, kargo ve sipariş takibi gibi operasyonel birimlerde istihdam edileceği belirtildi. Açıklamada, yeni alınacak 100 bin kişinin dönemsel değil, yarı ve tam zamanlı olarak istihdam edileceği vurgulandı.

CORONA DOPİNGİ

Salgın döneminde market alışverişleri de dahil online alışverişe olan ilginin artmasıyla birlikte nisan ve haziran aylarında şirket gelirlerinin önemli ölçüde yükseldiği kaydedildi.

İŞE BAŞLAMA İKRAMİYESİ BİN DOLAR

Amazon’un depolarını denetleyen Alicia Boler Davis, şirketin ABD’nin Detroit, New York, Philadelphia ve Louisville, Kentucky gibi işçi bulmasının zor olabileceği bazı şehirlerinde 1000 dolar işe başlama ikramiyesi teklif ettiği bilgisini paylaştı.

Şirket, nisan ve mayıs aylarında 175 bin personel alımı daha yapmıştı.

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