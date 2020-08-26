ABD’nin Wisconsin eyaletindeki protestolarda iki kişi vurularak hayatını kaybetti

Jacob Blake’in polis tarafından vurulmasının ardından Wisconsin’de başlayan protestoların üçüncü gününde, Kenosha kentinde iki kişi vurularak öldürüldü, bir kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisin verdiği bilgiye göre olayda 3 kişi vuruldu. Ancak eylemi kimin gerçekleştirdiğine dair bir detay paylaşılmadı.

Yerel basına göre olay, bir benzin istasyonunun silahlı güvenlik görevlisi ve protestocuların arasında yaşanan gerilimin ardından yaşandı.

Pazar günü polis, Kenosha’da siyah ABD vatandaşı Jacob Blake’i vurarak sakatlanmasına yol açmış; ardından şehirde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto gösterileri başlamıştı.