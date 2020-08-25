Öldüğü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı

5 hours önce
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ABD’nin Detroit kentinde 20 yaşındaki Timesha Beauchamp, tıbbi müdahaleye yanıt vermediği için öldüğü düşünülerek cenaze evine götürüldü. Tahnit işlemleri yapılmak üzereyken genç kadının yaşadığı anlaşıldı.

Guardian’ın haberine göre, aile avukatı Geoffrey Fieger, cenaze işlemlerine hazırlanan bedenin Timesha Beauchamp’a ait olduğunu belirleyerek, “Açık konuşmak gerekirse, vücudundan kanı tahliye etmek üzerelerdi” diye konuştu.

Michigan eyaleti bünyesindeki Southfield itfaiyesi, açıklaması güç olaylar zincirinin, tıbbi yardım ekibinin 20 yaşındaki kadını evde tepkisiz bulmasıyla başladığını açıkladı.

Açıklamaya göre, sağlık görevlileri 30 dakika boyunca kadını yaşama döndürmeye çabaladı ancak yanıt alamayınca doktora başvurdu. Doktor, “olay yerindeki sağlık ekibinin sağladığı tıbbi bilgiye göre hastanın yaşamını yitirdiğini” söyledi.

Oakland muayene ekipleri, kadının bedeninin otopsi yapılmadan aileye teslim edilebileceğine karar vermişti ki, herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı: Cenaze evinde kadının bir saatten fazla süredir hayatta olduğu ortaya çıktı.

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