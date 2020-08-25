ABD’de polisin siyah bir erkeğe 7 el ateş etmesi ardından başlayan protestolara karşı ulusal muhafızlar görevlendirildi

2 hours önce
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Pazar günü ABD’nin Wisconsin eyaletinde polisin siyah bir erkeğe silahla yedi kez ateş etmesinin ardından başlayan gösteri ve çatışmalar Pazartesi gecesi de devam etti.

Kenosha kentinde arabasının kapısını açtığı anda vurulan ve hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Jacob Blake’in durumunun stabil olduğu bildirildi.

Gösterilerde bina ve araçlar da ateşe verildi; eyalet valisi, polise yardım etmeleri için Ulusal Muhafız birliklerini harekete geçirdi.

Mayıs ayında da Minnesota eyaletinde siyah George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi, ırkçılığa ve polis şiddetine karşı ülke çapında ve dünyada yaygın protestolara neden olmuştu.

Kenosha kentinde yerel saatle 20.00’den Salı sabahı 07.00’ye dek sokağa çıkma yasağı kondu, ancak bazı göstericiler yasağı deldi.

Vali Evers, Ulusal Muhafız birliklerinin, yerel yetkililerin talebi üzerine ve kentte altyapıyı korumak ve insanların güvenli gösteri yapmasını sağlamak amacıyla göreve çağrıldığını söyledi.

Kenosha’da neler oldu?

Pazartesi akşamı yüzlerce protestocu yürüyüş düzenledi. Milwaukee Journal Sentinel adlı yerel gazete, gösterinin büyük ölçüde olaysız geçtiğini, ancak polise su şişeleri fırlatılması üzerine göz yaşartıcı gaz kullanıldığını bildirdi.

Sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra ise protestocuların havai fişek attığı, polisin de sis bombası ve ses bombalarıyla karşılık verdiği belirtildi.

İlerleyen saatlerde bazı binaların ve araçların ateşe verildiği haberi geçerken bir muhabir de yağmalamaya tanıklık ettiğini söyledi.

200 kişilik Ulusal Muhafız birliğinin göreve çağrıldığı belirtildi.

Daha erken saatlerde ise protestocuların, Blake’e ateş eden polisin gözaltına alınması talebiyle bir kamu güvenliği binasına girmeye çalıştıkları, kapının kırıldığı ve polisin biber gazı kullandığı bildirildi.

Vali Evers, eyalet meclisinin 31 Ağustos’taki oturumunda, George Floyd’un ölümünün ardından polisin sorumluluk ve şeffaflığı konusunda ilan edilen yasa tekliflerinin grüşüleceğini söyledi.

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