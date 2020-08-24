BTS, ilk İngilizce şarkısı ile YouTube rekoru kırdı

2 hours önce
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BTS

Güney Koreli BTS grubu ilk kez tamamı İngilizce olan bir şarkı çıkardı. ABD pop kültürüne göndermeler yapan ve salgın nedeniyle zor zamanlar geçiren dinleyicileri neşelendirmeyi amaçlayan ‘Dynamite’ adlı şarkının videosu, ilk 24 saatte YouTube’da 100 milyondan fazla kez izlenerek gruba rekor getirdi.

Klip aynı zamanda ilk yayınlanırken 3 milyondan fazla kişi tarafından aynı anda izlendiği için YouTube Premiere (ilkgösterim) rekorunu da kırdı.

‘YouTube’da 24 saatte en çok izlenme’ rekoru 2 aydır yine Güney Koreli bir grup olan Blackpink’in ‘How You Like That’  (86.3 milyon) elindeydi.

BTS son olarak Nisan 2019’da piyasaya sürdüğü ‘Map of the Soul: Persona’ albümünün çıkış parçası ‘Boy With Luv’ ile bu rekoru eline almıştı (74.6 milyon). ‘Dynamite’ parçasının videosunda ‘Boy With Luv’da olduğu gibi gibi Lumpens yapım şirketinin imzası var.

YouTube, Eylül 2019’dan bu yana satın alınan izlenmeleri ’24 saatte en çok izlenme’ sayacına dahil etmiyor, yalnızca organik izlenmeler dikkate alınıyor

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