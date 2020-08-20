Rusya’nın geliştirdiği Covid-19 aşısına bir ülke daha ilgi gösterdi
Meksika’nın, Rusya’da Covid-19’a karşı geliştirilen Sputnik V aşısıyla ilgilenmeye başladığı belirtildi.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Rusya Büyükelçisi Viktor Koronelli ile yaptığı görüşmede ülkesinin, Covid-19’a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının denemelerine katılmak istediğini söyledi.
Ebrard, Meksika’nın Rus aşısını mümkün olan en kısa sürede elde etmek için klinik çalışmaların üçüncü aşamasına katılmak istediğini kaydetti.
Meksika Dışişleri Bakanı; şu anda 40 bin kişinin katıldığı aşının üç ay sürecek denemelerinin, üçüncü aşamasının etkinliği ile tescili ve satışa sunulmasının belirlenmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.
Ebrard ayrıca, Meksika hükümetinin Covid-19 aşı ve ilaçlarını herkesin erişebilmesi gereken bir insanlık değeri olarak gördüğünü ifade etti.
Daha önce, Vietnam ve Bosna Hersek Federasyonu’nda yer alan Sırp Cumhuriyeti, Rusya’nın geliştirdiği Covid-19 aşısını almak istediklerini açıklamıştı.
Rusya’da geliştirilen dünyanın ilk tescilli Covid-19 aşısı hakkında tam ve güncel bilgilerin yer aldığı www.sputnikvaccine.com sitesini hizmete açılmıştı.