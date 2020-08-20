Kamala Harris: Trump trajedilerimizi siyasi silaha çeviriyor, ırkçılığın aşısı yok

California senatörü Harris, konuşmasında “koronavirüs salgını ve ırksal gerilimin ortasındaki ABD’yi yeniden canlandıracakları” taahhüdünde bulundu.

Ülkenin bir liderlik sorunu yaşadığını ifade eden 55 yaşındaki Harris, “Aralıksız devam eden kaos bizi ortada bıraktı. Kifayetsizlik bizi korkutuyor. Vurdumduymazlık bizi yalnız hissettiriyor. Daha iyisini yapabiliriz ve bunu hak ediyoruz. Amerikan halkına doğruları söyleyeceğiz” dedi.Dört günlük Demokrat Parti kurultayı bu gece Joe Biden’ın yapacağı konuşmayla sona erecek.