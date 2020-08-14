Prens Harry ve Meghan Markle’ın yeni evi

Prens Harry ve Meghan Markle, sessiz sedasız aldıkları Santa Barbara’daki yeni malikaneleriyle konuşulmaya devam ediyor.

İngiliz kraliyet ailesindeki resmi görevlerine veda ettikten sonra unvanlarından da sıyrılan Harry ve Meghan, minik bebekleri Archie ile birlikte ABD’nin en lüks bölgelerinden birinde yeni bir yaşam kuracaklar. Çiftin, malikaneyi geçtiğimiz temmuz ayının ortalarında 14 milyon 650 bin dolara satın aldığı belirtiliyor. Aslında, Meghan Markle’ın oyunculuk geçmişi nedeniyle çok iyi bildiği Los Angeles yerine Santa Barbara’da yaşamaya karar vermesi bazı kişileri de şaşırttı.

Çok zengin ve nüfuzlu kişilerin yaşadığı bu bölgede Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres gibi gösteri dünyasının ünlülerinin de malikaneleri bulunuyor.

Çiftin yaşamak için seçtiği bölge, kraliyet ailesi yorumcularını da heyecanlandırdı. Bu yazarlar da ardı ardına yorumlar yapmaya başladı konuyla ilgili olarak. Bunlardan biri de Daily Mail yazarı Janet Street Porter.

Kaleme aldığı değerlendirme yazısında Janet Street Porter, Santa Barbara hakkında “Orada yoksul ve iyi giyimli olmayan birini görme şansı yüzde sıfır” yorumunu yaptı. Yazara göre buna malikanelerin bahçesindeki çimenler de dahil! Bölgede yaşayanların elektrikli arabalarıyla çevrede gezindiğini anlatan Street Porter ” Böylece günlük sağlıklı yaşam kurslarına giderler” diye yazdı.

Bölgede ağırlıklı olarak yaşayan belirli bir yaşın üzerindeki kişilerin sabahın 06:30’unda tenis oynadıktan sonra sevdikleri kafelere gittiklerini de anlattı. Santa Barbara’nın yaşlı insanlara özgü bir yer olduğunun altını çizen yazar “Çok mükemmel, çok güvenli ve insanın zihnini uyuşturacak kadar sakin” diye tanımladı.

Yazar, bütün bu özelliklerin de Prens Harry’ye kısa bir süre sonra sıkıcı geleceğini ileri sürdü. “Harry’ye bu yaldızlı kafesten sıkılması için bir yıl veriyorum. Öngörüm Harry’nin gelecek yıl bu zamanlara kadar, umutsuz bir şekilde evine geri dönmek isteyeceği yönünde” diye yazdı.

Prens Harry ve Meghan Markle, Kanada’nın Vancouver kentinden gizlice Los Angeles’a gitti. Kentte bulundukları sırada da yapımcı ve oyuncu Tyler Perry’nin lüks malikanesinde kaldı.

Çiftin nereye yerleşeceği merak edilirken sonunda da Santa Barbara’da lüks bir malikane alıp taşındıkları haberi basına yansıdı.

Harry ve Meghan’ın satın aldığı bu malikanenin parasının bir bölümünün Prens Charles tarafından karşılandığı, 9.5 milyon dolarının da kredi olarak alındığı ortaya çıktı.

Çiftin yeni hayatlarını kuracağı bu malikane, çok geniş bir arazi üzerine inşa edildi. Malikanenin bahçesinde tenis kortu, yüzme havuzu ve bir de çay evi bulunuyor.