Dünyanın en büyük turizm şirketi 1,1 milyar euro kaybetti

Dünyanın en büyük turizm şirketi TUI, seyahatleri durduran koronavirüs salgınının etkisiyle üçüncü çeyrekte 1,1 milyar euro kaybettiğini açıkladı.

Tur operasyonlarını haziranın ortasında yeniden başlatan Almanya merkezli firma, tatil talebinin yeniden başladığını ve Berlin hükümetinden ikinci bir kredi alacaklarını duyurdu.

TUI, 2,4 milyar euro seviyesinde olan likiditenin 2021’de kendilerine yardım edebileceğini açıkladı.

TUI, bilanço hesaplamasında üçüncü çeyrek olarak kabul ettiği nisan, mayıs ve haziran aylarında 2019 yılında 102,3 milyon kazanç elde etmişti.

Pandeminin turizm sektörünü vurmaya devam etmesi durumunda yıl sonu için bir tahmin yapmalarının zor olduğunu belirten TUI, yazın gelecek muhtemel bir toparlanma umudunun ise İngiltere ve İspanya’nın yeni kısıtlamalar getirmesiyle bozulduğunu vurguladı.

Yılda 300 milyon euroluk maliyet azaltımına gideceklerini açıklayan Alman şirket, havayolu iştiraki TUI fly’daki filosunu küçültecek, Fransa pazarını yeniden yapılandıracak ve İngiltere’de 166 merkezini kapatacak.

Açıklamada ayrıca 2021 yazı için rezervasyonların yüzde 145’e ulaştığı da ifade edildi.