77 ülkedeki polis baskınlarında binlerce sahte Covid-19 testi ele geçirildi

Sahte gıda ürünlerine yönelik 77 ülkede düzenlenen operasyonla ilgili bilgi veren Interpol, 17 bin sahte Covid-19 test kiti de ele geçirildiğini açıkladı.

Uluslararası çapta polis teşkilatlarının işbirliğini sağlayan Interpol, sahte ya da standart altı yiyecek-içecek ürünlerine küresel çapta düzenlediği Opson operasyonları çerçevesinde bu kez sahte Kovid-19 test kitleri de ele geçirdiğini duyurdu.

Interpol’ün sahte gıda ürünleri, üreticileri ve dağıtımcılarını belirleyerek toplum sağlığını korumayı amaçlayan Opson operasyonlarının dokuzuncusuyla ilgili açıklamasında, Aralık 2019-Haziran 2020 arasında 77 ülkede düzenlenen baskınlarda 17 bin sahte Covid-19 testi de ele geçirildiği belirtildi.

Koronavirüs pandemisiyle baş edebilmek için ülkelerin tıbbi teçhizat alımına akın ettiği hatırlatılan açıklamada, böylesi bir ortamda polis baskınları sırasında binlerce sahte tıbbi ürün bulunduğu kaydedildi.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, dünya çapında Covid-19’la mücadele devam ederken, suç örgütü ağlarının potansiyel olarak tehlikeli bu sahte ürünleri dağıtmasının, kar etmekten başka bir şey düşünmediklerini ortaya koyduğunu dile getirdi.

77 ülkedeki baskınlarda sahte Covid-19 testlerinin yanısıra dezenfektanlar ve hatta Güney Afrika’ya kişisel korunma ekipmanı diye sokulan Asya kökenli deniz ürünleri bulundu.

Diğer sahte ürünler arasında kozmetik ürünler, ayakkabı, giysi, çanta, oto parçası, elektronik ürünler, tütün ve ilaçlar yer alırken, bunların toplam değeri 3.1 milyon dolar olarak hesaplandı.

Sahte ya da standartlara uymayan gıdalarla birlikte 40 milyon dolarlık ürün ele geçirildi.

77 ülke çapındaki operasyonlarda 19 organize suç örgütü sekteye uğratıldı, 407 kişi gözaltına alındı.