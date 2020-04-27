Avustralya’da koronavirüs temas takip uygulaması saatler içinde bir milyondan fazla kere indirildi

34 mins önce
0 30 Bir dakikadan az
uygulama

Avustralya’da koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerle temas etmiş olmanız durumunda haber veren bir uygulama, Avustralya hükümeti tarafından yayınlandıktan sonra bir milyondan fazla kere indirildi.

COVIDSafe adlı uygulama Bluetooth’u kullanarak 1,5 metre yakınına gelen cep telefonlarıyla haberleşiyor.

Her iki telefonda da bu uygulama varsa telefonların bilgileri birbirlerine kriptolu bir şekilde kaydediliyor. 15 dakikadan uzun süre yakın temasta bulunulan kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda uygulama, o kişiyle temasta bulunmuş diğer kişilerin telefonlarına bildirim gönderiyor.

Avustralya’da bugüne kadar 6 bin 694 vaka tespit edildi, 80 kişi de koronavirüs nedeniyle öldü.

Hükümet bu uygulamanın verilerinin yalnızca geçici bir süreliğine kaydedileceğini ve sadece bu amaçla kullanılacağını söylüyor.

Uygulamayı eleştirenlerse, Parlamento’nun Mayıs ortasına kadar kapalı olması nedeniyle buna dair düzenlemelerin yasaya geçirilememiş olduğuna dikkat çekiyor.

İngiltere’de de filyasyon amacıyla benzer bir uygulama geliştiriliyor. Henüz piyasaya çıkmayan bu uygulamaya dair de benzer endişeler var.

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