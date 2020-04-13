Koronavirüs dünya genelinde aile içi şiddeti artırdı

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle aile içi şiddetin arttığına dikkat çeken öğretim görevlisi Mehmet Başcıllar, “Yapılan araştırmalara göre koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de aile içi şiddet vakalarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200, Brezilya’da ise yaklaşık yüzde 50 oranında artış meydana geldiği ifade ediliyor” dedi.

Türkiye’de bir üniversitenin Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, dünya genelinde koronavirüs salgını sonrası aile içi şiddetin artış gösterdiğine dikkat çekti.

Salgın nedeniyle dünya nüfusunun önemli bir bölümünün zamanlarını evde geçirmek zorunda kaldığını belirten Başcıllar, şunları söyledi:

“Yapılan araştırmalar doğal afet, savaş ve salgın hastalıklar gibi kriz dönemlerinde aile içi şiddetin artış gösterdiğine işaret ediyor. Uzun süre evde kalmanın bireylerin ruh sağlığı üzerinde depresyon, stres ve öfke gibi ağır etkileri bulunuyor. Bu ruhsal etkiler fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet içeren tutum ve davranışlarında tetikleyici olabiliyor. Salgın hastalıkların bireyler üzerindeki psikososyal etkileri araştırmalara da yansıyor.”

Başcıllar, “Güney Kore’de 1692 katılımcıyla yapılan bir araştırmada salgın nedeniyle uzun süre evde kalınmasının endişe ve öfkeye yol açtığı bulundu. Kanada’da salgın nedeniyle kendisini izole eden 129 katılımcıyla yapılan başka bir araştırmada ise uzun izolasyon süresiyle beraber travma sonrası stres bozukluğu oranında artış meydana geldiği belirtildi. Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de aile içi şiddet vakalarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200, Brezilya’da ise yaklaşık yüzde 50 oranında artış meydana geldiği ifade ediliyor” diye konuştu.