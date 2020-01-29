Dünya Sağlık Örgütü’nden acil Koronavirüs toplantısı

8 hours önce
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Dünya Sağlık Örgütü Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. Örgüt yarın bir araya gelecek. Örgütten gelen açıklamaya göre ‘Koronovirüs 15 ülkeye yayıldı ancak tüm dünya alarmda olmalı.’

Dünya Sağlık Örgütü Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili yarın acil olarak toplanma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının ne derece bir küresel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

Direktör Twitter hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla toplantıyı duyurdu. Ghebreyesus, koronovirüsle ilgili ‘Daha fazla küresel yayılma potansiyeli olduğu için komiteyi toplanmaya çağırdım’ ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre virüs 15 ülkeye yayıldı ancak tüm dünya alarmda olmalı.

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