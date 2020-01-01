21 yaşındaki İngiliz kadın bir ilke imza attı

İngiliz dağcı Anna Taylor, Guyana’nın yağmur ormanlarında Roraima Dağı’nın 610 metrelik göz korkutucu duvarında dünyanın en zor tırmanışlarından birini gerçekleştirdi.

21 yaşındaki İngiliz dağcı Anna Taylor, Güney Amerika’da bulunan Guyana’daki Roraima Dağı’nın 610 metre uzunluğundaki dik dağ duvarına tırmanmayı başaran ilk kadın dağcı oldu.

Taylor ve ekibi, bu muhteşem dağa ulaşmak için 33 kilometrelik izsiz ormanda yol aldılar. Son derece gür ormanlar arasında başlayan maceranın devamında 610 metrelik tırmanış vardı.

Roraime Dağı’nın 610 metrelik dik duvarında 2 hafta boyunca tırmanışlarına devam ettiler. 2.810 metre yükseklikteki dağın zirvesinde, Sir Arthur Conan Doyle’un dinazorların bölgeyi gezdiği Kayıp Dünya romanınını ve karakterlerin binlerce balon yardımıyla yüzen bir eve ulaştığı 2009 yapımı animasyon filmi Up’ı etkilediği söyleniyor.

Zirveye ulaşan Taylor şöyle konuştu: “Bu hayatımın en inanılmaz deneyimiydi. Duvar gerçekten dik ve üstesinden gelmek fiziksel olarak zorlayıcı. Orada kaya tırmanışçıları için özel askı çadırlarda uçurumun kenarında uyuduk.

Halatlarla tırmandık. Zirveye ulaşmak inanılmazdı. Son birkaç gün içinde hava gerçekten bozmuştu ve zirveye ulaşıp ulaşamayacağımız konusunda endişelenmeye başlamıştık.

Yükseğiyle, alçak irtifasıyla çılgın bir ay oldu. Örümcekler, yılanlar, akrepler, şelaleler, sonsuz yükselişler, çılgın fırtınalar, çamur bataklıkları, balçık ormanları, nehir geçişleri, sayısız kaya kesiği ve çürük, bol acı ve inanılmaz kaya tırmanışı!”