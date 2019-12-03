Tahran’dan Batı’nın iddialarına tepki

İRAN Yargı Erki Sözcüsü, benzin zammı protestolarında Batılı insan hakları örgütlerinin yüzlerce, Trump’ın binlerce can kaybı iddialarını ‘tamamen yalan’ diyerek reddetti. Batı’nın iddialarının İran’ın istatistiklerine uymadığını söyleyen Sözcü, Tahran’da hala gözaltında tutulanların sayısının da 300’ü geçmediğini savundu.

İran’da benzin fiyatının sübvansiyonun kalkmasıyla yüzde 20 zamlanması üzerine 15 Kasım’da patlak veren gösterilerle ilgili Batılı kaynakların yüzlerce, hatta binlerce can kaybı iddialarını İran Yargı Erki ‘tümüyle yalan’ diyerek reddetti.

İran devlet televizyonunda yayımlanan bir açıklama yapan Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, “Düşman gruplar tarafından verilen sayıların ve rakamların tamamen yalan olduğunu, istatistiklerle aralarında ciddi farklılıklar olduğunu açıkça ilan ediyorum” dedi.

“Onlar bazı sayılar kadar bazı isimler de duyurdular. İddia ettikleri sayılar yalanın daniskasıdır, tamamen uydurmadır” diye devam eden İsmaili, “Verdikleri isimler de yalan. İçlerinde hala sapasağlam hayatta ya da doğal yollardan ölmüş olanlar var” diye ekledi.

İranlı yetkililer, benzin zammı protestolarında ölenlerin toplam sayısıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Londra merkezli Uluslararası Af örgütü, ellerine geçen bilgilere dayanarak, daha önce 161 olarak açıkladığı ölü sayısını pazartesi günü ‘en az 208’e çıkarırken gerçek rakamın çok daha büyük olması gerektiğini öne sürdü.