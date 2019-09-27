Facebook, kullanıcılarda sosyal medya baskısını azaltmak için ‘like’ etkileşimlerini göstermeyecek
Avustralya’da başlatılan bu uygulama sosyal medyada oluşan psikolojik baskıyı azaltmayı hedefliyor. Arzulanan sonucu verirse tüm dünyada benzeri bir uygulama hayata geçecek.
Buna göre Avustralya’da Facebook hesabı olanlar kendi paylaşımları hakkında tüm etkileşim bilgilerini görebilecek ancak başka hesapların yayınladığı mesajlar, resimler veya videoların altındaki beğenme veya beğenmeme etkileşimlerini göremeyecek, ne kadar izlendiğini bilemeyecek
Cuma günü uygulamaya giren bu özellik sonrası kullanıcıların tepkileri ve yorumları ölçülecek. Sosyal medya devinden yapılan açıklamada “Facebook’un bir rekabet gibi hissettirmesini istemiyoruz. Bu test ve denemeyi yapıp gelen geri dönüşleri değerlendireceğiz. Eğer olumlu sonuç alırsak uygulamayı genişleteceğiz.” denildi.
Çocuklar sanal zorbalığa uğruyor
Dünya üzerinde 1 milyar kişi Facebook kullanıyor; ancak popüler platformun sağlıkla ilgili tartışmalı tarafları da bulunuyor. Avustralya’da Güvenlik Komisyonu’na göre her 5 çocuktan biri sanal zorbalıklara maruz kaldığını belirtiyor.
Ülkedeki sorun en son 14 yalında bir kızın yerli bir şapka markasının reklamlarında oynamasının ardından sanal zorbalığa maruz kalması sonrası intihar etmesi ile gündeme geldi.
Daha önce Instagram’da denenmişti
Facebook grubuna ait olan Instagram’da da benzer bir uygulama Temmuz ayında Kanada, Brezilya ve birkaç ülkede daha uygulanmış ve farklı tepkilerle karşılanmıştı.
Avustralya’daki uygulamanın ne kadar süreceği konusunda Facebook bir tarih vermedi.