Dünyanın en pahalı ikinci boşanma

Rusya’nın en zengin ikinci kişisi olan Vladimir Potanin ve eşi Natalia Potanina’nın 5 milyar sterlinlik boşanma davası Londra’da görülecek. Gerçekleştiği takdirde 37 milyar dolar tazminatla boşanan Jeff Bezos ve Mckenzie Bezos çiftinden sonraki en pahalı boşanma olacak.

Rus oligark Vladimir Potanin (58) ve eşi Natalia Potanina’nın (58) boşanma davası, İngiltere tarihinin ‘en pahalı’ boşanması olarak kayda geçecek. 1970’lerde öğrencilik yıllarında tanışan çift, 30 yıllık evliliklerini kendi ülkelerinde noktalasa da uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan Natalia Potanina, mücadelesini Londra Yüksek Mahkemesi’ne taşıdı. Potanina, 15 milyar sterlin serveti olan eşi Potanin’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan yakın dostluğu nedeniyle kendi ülkesinde boşanma tazminatı alamadığını ve eşiyle adil bir duruşmada karşı karşıya gelemediğini ifade etti.

Natalia Potanina’nın boşanma tazminatı olarak Rus işadamından 5 milyar sterlin istediği belirtiliyor. Üç yıl önce İngiliz basınına konuşan Potanina, eski eşinin işkencesine maruz kaldığını, 17 yaşındaki oğlundan ve 97 yaşındaki hasta annesinden zorla ayrıldığını iddia etmişti.

‘BOŞANMA KRALİÇESİ’ İLE ANLAŞTI

Potanina ile 30 yıllık evliliğinden üç çocuk sahibi olan Rus oligark, Londra Yüksek Mahkemesi’nde görülecek dava için ‘Boşanma Kraliçesi’ olarak anılan Fiona Shackleton ile el sıkıştı. Shackleton, daha önce

Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit El Maktum’un eski eşi Prenses Haya, İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles ve İngiliz müzisyen Sir Paul McCartney da avukatlığını yapmıştı.