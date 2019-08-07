“Türkiye’de adil yargılama garantisi yok”

BREZİLYA Federal Yüksek Mahkemesi, Türkiye’nin Gülen yapılanmasına mensup olduğu gerekçesiyle iadesini istediği Ali Sipahi’yi iade etmemeye karar verdi. Mahkemedeki 5 yargıç kararı oy birliğiyle aldı. Kararın gerekçesi, “Sipahi’nin Türkiye’de adil bir şekilde yargılanacağının garantisi olmaması”.

Ülkedeki en üst yargı organı olan Federal Yüksek Mahkeme’nin yargıcı Edson Fachin, “İade edilecek kişinin bağımsız bir yargıç tarafından tarafsız bir şekilde yargılanacağının güvencesi yok” dedi.

Brezilya Başsavcılığı da Sipahi’nin iade edilmemesi yönünde tavsiyede bulunmuştu. Başsavcılık bu karara gerekçe olarak “Gülen yapılanmasının herhangi bir terör eylemine karıştığına dair bir kanıt bulunmamasını” göstermişti.

12 yıldır Brezilya’da yaşayan 31 yaşındaki restoran işletmecisi Sipahi, bu yıl bir süre cezaevinde kaldıktan sonra Federal Yüksek Mahkeme kararını açıklayana dek serbest bırakılmıştı.

Brezilya ve Türkiye vatandaşı olan Sipahi’nin avukatı, müvekkilinin “Bank Asya’ya para yatırdığı için örgüte üye olmakla suçlandığını” söylemişti.

Brezilya gazetesi Estado de S. Paulo’ya göre, ülkede Gülen yapılanmasıyla ilişkisi bulunan yaklaşık 300 kişi yaşıyor ve Türkiye bunlardan en az 10’unun iadesini talep ediyor.