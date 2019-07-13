Gizlice dinleyen dinleyene: Google Asistan da ‘kulak misafiri’ oluyormuş

1 hour önce
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Amazon’un sesli asistanı Alexa’nın izinsiz dinleme yaptığının duyulmasının ardından Google’ın da konuşmalara ‘kulak misafiri olduğu’ ortaya çıktı.

Hollandalı yayın kuruluşu VRT NWS tarafından hazırlanan rapora göre, Google’ın popüler servislerinden biri olan Google Asistan kullanıcıların seslerini gizlice kaydetti ve bu kayıtların bir kısmı Google çalışanları tarafından dinlendi.

Firmanın sözcüsü, bağımsız yüklenicilerin Google Asistan tarafından kaydedilen seslere erişim sağlamasına izin verildiği doğrularken, bunun yapay zeka teknolojisini geliştirmek için olduğunu savundu.

Sözcü, Business Insider’a yaptığı açıklamada, dil uzmanı olan bu yüklenicilerin ‘tüm kayıtların sadece yüzde 0.2 gibi küçük bir kısmını’ kopya ettiklerini belirtti. Farklı dil ve aksanlara sahip kullanıcıların komutlarını daha iyi anlamak ve daha iyi sesli danışman hizmeti sunmak için bunun önemli olduğu ifade edildi.

Ancak VRT NWS’nin raporuna göre, Google’da 153 tanesi yanlışlıkla kaydedilmiş olan binden fazla ses kaydı var. Bu ses kayıtlarının içerisinde kullanıcıların günlük konuşmalarının yanı sıra, kimi zaman fiziksel şiddetin söz konusu olduğu sesler de olduğu iddia ediliyor.

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