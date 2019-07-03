Dalay Lama, ‘Yerime bir kadın geçecekse güzel olmalı’ sözleri için özür diledi

3 saat önce
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Dalay Lama
Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama

Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama, geçen ay BBC’ye verdiği röportajda yerine geçecek kişinin kadın olması takdirinde ‘güzel olması’ gerektiğine ve hem iç hem de dış güzelliğin aynı oranda önemli olduğuna dair sözleri dolayısıyla özür diledi.

Ofisinden yapılan açıklamada Dalay Lama’nın sözlerinin incittiği herkesten özür dilediği ve bunun bir şaka olarak söylendiği belirtildi.

Bu hafta 84 yaşına giren Dalay Lama, röportajında Donald Trump’tan Tibet’e dönme hayaline kadar çok sayıda konuda soruları yanıtlamış; ancak olası halefiyle ilgili sözleri yüzünden çokça eleştirilmişti.

Röportajında Dalay Lama gülerek, “Eğer kadın bir Dalay Lama olacaksa benden daha çekici olması gerekir” demişti.

Ofisinden yapılan açıklamada ise “Dalay Lama’nın küreselleşmiş dünyadaki materyalist anlayışla Tibet Budizminin kalbinde yer alan reenkarnasyon gibi daha ezotorik idealler arasındaki çatışmalar hakkında hassas bir anlayışının” olduğu belirtildi.

Açıklamada aynı zamanda bazen bir kültürel durumda komik olabilecek bir ifadenin bağlamından koparılması ve başka bir dile çevrilmesi takdirinde espri niteliğini kaybedebileceği, Dalay Lama’nın da yanlış anlaşılmalar yüzünden özür dilediği aktarıldı.

Aynı zamanda Dalay Lama’nın hayatı boyunca kadınların objeleştirilmesi karşı olduğu ve cinsiyet eşitliği için çalıştığı belirtildi.

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