Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında birinci Japonya, Türkiye 53’üncü

5 saat önce
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Japonya ve Singapur pasaportları, 2019’da da dünyanın en güçlü pasaportları oldu. Bu pasaportlarla 189 ülkeye vizesiz girilebiliyor.

Pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz girilebildiğini verilendiren 2019 Henley Pasaport Endeksi’ne göre Türkiye pasaportu geçen yıla göre iki sıra gerileyerek 53’üncü oldu. Türkiye pasaportuyla 110 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

Japonya ve Singapur, geçen yıl birinciliği Almanya’dan almıştı. Almanya, Finlandiya ve Güney Kore’yle birlikte listede ikinci sırada yer alıyor. Listede son sırada, 25 ülkeye vizesiz girilebilen Afganistan var.

Dünyanın en güçlü ilk on pasaportuna sahip ülkeleri
1. Japonya, Singapur (189)
2. Finlandiya, Almanya, Güney Kore (187)
3. Danimarka, İtalya, Lüksemburg (186)
4. Fransa, İspanya, İsveç (185)
5. Avusturya, Hollanda, Portekiz, İsviçre (184)
6. Belçika, Kanada, Yunanistan, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD (183)
7. Malta (182)
8. Çek Cumhuriyeti (181)
9. Avustralya, İzlanda, Litvanya, Yeni Zelanda (180)
10. Letonya, Slovakya, Slovenya (179)
Türk pasaportu
Pasaport Endeksi’ne göre Türkiye pasaportu geçen yıla göre iki sıra gerileyerek 53’üncü oldu
Dünyanın en güçsüz son dokuz pasaportuna sahip ülkeleri
101. Bangladeş, Eritrea, İran, Lübnan, Kuzey Kore (39 destinations)
102. Nepal (38)
103. Libya, Filistin Yönetimi, Sudan (37)
104. Yemen (33)
105. Somali (31)
106. Pakistan (30)
107. Suriye (29)
108. Irak (27)
109. Afganistan (25)
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