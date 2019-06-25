Hindistan’da ‘ulusal bıyık’ çağrısı

3 saat önce
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Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) Milletvekili Adhir Ranjan Chowdhury, şubat ayında Pakistan’da düşürülen Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman’ın bıyık modelinin “ulusal bıyık” ilan edilmesini talep etti.

Hindistan’da INC’nin parlamentonun alt kanadı Lok Sabha’daki başkanı olan Chowdhury, burada yaptığı konuşmada, Varthaman’ın “ulusal kahraman” olması gerektiğini belirterek, “Varthaman ödüllendirilmeli ve bıyığına ‘ulusal bıyık’ statüsü verilmeli” dedi.

Hint pilotun bıyığı, Pakistan ve Hindistan’da o günden itibaren sosyal medyada çok yer almış, reklamlara ve skeçlere konu olmuştu.

PAKİSTAN JETLERİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Hindistan kontrolündeki Keşmir’in Pulwama kentinde yaşanan saldırının ardından Pakistan’la Hindistan arasında gerilim yükselmiş, bunun sonucunda iki ülke birbirinin topraklarına hava saldırısı düzenlemişti.

Hint pilotun uçağı da 27 Şubat sabahı girdiği Pakistan hava sahasında diğer Hint jetiyle birlikte Pakistan jetleri tarafından vurulmuş, Varthaman’ın uçağı Pakistan sınırları içine düşmüştü.

Varthaman uçağından kendisini fırlatmış, paraşütle iniş yaptığı yerde Pakistanlı askerler tarafından gözaltına alınmıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hint pilotun “barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını” açıklamıştı.

Varthaman, 1 Mart’ta Wagah Sınır Kapısı’ndan geçerek Hindistan’a teslim edilmişti.

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