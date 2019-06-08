Yaz tatilinde uzaya mı gitmek istersiniz yoksa memlekete mi?

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’nu 2020’den itibaren turizme açacağını açıkladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) Direktör Vekili Robyn Gatens yılda en fazla iki özel seyahat gerçekleştirileceğini söyledi.

Ticari uzay araçlarıyla yörüngeye çıkarılacak uzay turistleri UUİ’de 30 güne kadar kalabilecek.

İlk parçası 1998’de yörüngeye fırlatılan UUİ’de 2011’den beri aralıksız olarak insanlar yaşıyor.

UUİ yeryüzünden 350 kilometre yukarda, saatte 28 bin kilometreden daha yüksek bir hızda dünyanın etrafında dönüyor.

Dünyanın etrafındaki dönüşünü 90 dakikada tamamlayan UUİ’de günde 16’şar kere gündoğumu ve günbatımı izlemek mümkün.

MEMLEKET KOKUSU MU OKSİJEN TÜPÜ MÜ?

NASA tarafından düzenlenecek olan uzay tatiline katılmak kulağa cazip geliyor; peki ya birkaç günlük tatilde memleket kokusu mu yoksa oksijen tüpüyle uzay gezisi mi?

Yoğun ve zor şartlar altında çalışan gurbetçi vatandaşlar burunlarında tüten memleket hasretiyle gün sayıyor.

Yurtdışında doğup büyüyen yeni nesillerin ise memleket hasreti çektiği söylemek pek kolay değil.

Fakat uzay da tatil fırsatı imkanı olanlar için kulağa oldukça hoş geliyor olmalı.