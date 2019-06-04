Fransa’da sığınmacılara bot temin eden bir imam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İmam, 2 yıllık cezasının bir yılının hemen infaz edileceğini öğrenince mahkeme salonunda bayıldı

6 saat önce
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İran’dan siyasi gerekçelerle Fransa’ya sığınan ve burada imamlık yapan bir adam, sığınmacıların Manş Denizi’ni geçmesine yardımcı olduğu için 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

39 yaşındaki imam birkaç farklı sığınmacı grubun kanaldan geçişine yardımcı olmaktan suçlu bulundu. İranlı sığınmacının imamlık yaptığı caminin cemaatinden 29 yaşındaki bir Senegal vatandaşı da 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hapis cezasına çarptırılan iki kişinin geçici süreyle Nord ev Pas-de-Calais’de yaşaması veya ziyaret etmesi yasaklandı.

Fransız medyası tarafından ismi paylaşılmayan imam, 2 yıllık cezasının bir yılının hemen infaz edileceğini öğrenince mahkeme salonunda bayıldı.  Le Figaro’nun aktardığına göre hapis cezasına çarptırılan iki kişi nisan ayı başında tutuklandıklarında sığınmacılara 6 ya da 7 şişme bot temin ettiklerini kabul etmişti.

Soruşturma, Fransız polisi kuzey Fransa’daki bir sahilde ıslak şişme bot ve can yelekleri bulunca başlamıştı. İddianameye göre hapis cezasına çarptırılan imam, organize tacir çeteleri ile temas halindeydi ve sattığı her şişme bot için komisyon alıyordu.

 

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