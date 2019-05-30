Tuna Nehri’ndeki kazada 7 kişi öldü, kayıplar için umut azalıyor

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de dün akşam saatlerinde Tuna Nehri’nde bir gemi gezi teknesine çarptı. Teknenin alabora olması sonucu 7 kişi öldü. 7 kişi kurtarılırken, kayıp 21 kişinin bulunabilmeleri için çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarda 15 nehir kurtarma ve ambulans botu kullanılıyor.

Tuna nehri, gemi trafiğine kapatıldı.

Çarşamba akşamı kazanın meydana geldiği yerel saatle 22:00’de Budapeşte’de hava sıcaklığı 12-13 dereceydi.

Bir haftadır devam eden yoğun yağışlar nedeniyle hızlı bir akıntıya sahip olan Tuna Nehri’nde su sıcaklığının daha da düşük olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin zamana karşı mücadele ettikleri açıklandı.

Güney Koreli 33 kişiden oluşan bir turist kafilesini ve 2 Macar mürettebatı taşıyan küçük tekneye Margit Köprüsü altında büyük bir otel gemisi arkadan çarpmıştı.

22’si kadın Güney Koreli kafilenin en küçüğü 6 yaşında bir çocuktu.

Kafilede 71 yaşında bir kişinin olduğu da Güney Kore hükümeti tarafından Macar makamlarına iletilen bilgiler arasında.

Güney Kore Dışişleri Bakanı kalabalık bir heyeti Budapeşte’ye gönderiyor.

Kurtarma ekipleri, dalgıçların yanı sıra, su vinçleri kullanarak ve geçici bir askeri köprü inşa ederek batan gemiye ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak nehir akıntısının çok yoğun olması nedeniyle çalışmaların zorlukla ilerlediği de biliniyor.

Kaptanların manevra hatası ihtimali değerlendiriliyor?

Kazanın, kaptanların manevra hatasıyla ortaya çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

“Denizkızı” adlı gezinti teknesine arkadan çarpan “Vikind Sygin” adlı İsviçre bandırası taşıyan otel gemisi, Tuna Nehri üzerinde haftalık turlar düzenleyen ve yüzlerce kişiyi taşıyan lüks bir tekne.

Kazanın ardından Güney Koreli turistlerin bulunduğu teknenin sadece 7 saniye içinde battığını açıklayan uzmanlar, bu kadar kısa sürede geminin tahliyesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla kaybolanların hayatları hakkında derin endişe duyduklarını vurguluyorlar.

Macar makamları kazayla ilgili soruşturma başlattı. Tekneye çarpan geminin kaptanının gece ifadesinin alındığı, olayla ilgili görgü tanıklarının arandığı da basına yansıdı.

NEHİR TRAFİĞİ YENİDEN TARTIŞILIYOR

Kazanın ardından, Budapeşte’de Tuna Nehri üzerinde gerçekleşen gemi seferlerinin güvenliği konusu da tekrar gündeme geldi.

İstatistiklere göre yılda sayısı bir milyonu aşan turist, Tuna’nın Budapeşte bölümünde hem gündüz ve hem de gece düzenlenen gezi amaçlı vapur seferlerine katılıyor.

Avrupa’nın yüzlerce kilometre boyunca gemi seferlerine elverişli tek nehri olan Tuna üzerinde Karadeniz’e kadar devam eden yük ve yolcu taşıma seferleri nedeniyle zaten çok yoğun olan nehir trafiğinin yeniden ele alınması ve düzenlenmesi önerileri de kazayla birlikte tekrar gündeme geldi.