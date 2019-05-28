İskoçya’dan çağrı: “Bağımsızlık referandumu 2020’nin ikinci yarısında olmalı”

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Sturgeon, İskoçya’nın bağımsızlığı için 2020’nin ikinci yarısında bir referandum yapılması çağrısında bulundu.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de konuşan Sturgeon, referandum için önümüzdeki yılın ikinci yarısının doğru zaman olduğunu söyledi.

İskoç Ulusal Partisi lideri, ikinci defa düzenlenecek bağımsızlık referandumundan bu sefer bağımsızlık kararı çıkacağı tahmininde bulundu ve “İskoçya da İrlanda gibi bağımsız bir ülke olacak” dedi.

Sturgeon bağımsızlık referandumunun kuralları için gerekli olan yasal düzenlemenin Çarşamba günü İskoçya Parlamentosu’na getirileceğini de ekledi.

Sturgeon daha önce, İskoçya’nın İngiltere ile birlikte AB’den çıkarılması durumunda referandumun Mayıs 2021’de yapılmasını talep etmişti.

‘DOĞRU ZAMAN’

Partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 37,7 oy almasının ardından konuşan Sturgeon, referandumun Mayıs 2021’de İskoçya Parlamentosu’nun seçimleri yenilenmeden önce yapılmasını talep etti.

İngiliz hükümeti ise böyle bir referandumun yapılmaması gerektiğini, bu konunun 2014’teki bağımsızlık referandumunda ‘hayır’ oyu çıkmasının ardından bir nesil boyunca kapanmış olduğunu düşünüyor.

Muhafazakar Parti’nin İskoçya’daki üst düzey siyasetçilerinden Maurice Golden, Sturgeon’un bu açıklamasının “iki yüzlülük” olduğunu söyledi:

“İskoç Ulusal Partisi bu seçimin bağımsızlık referandumuyla hiçbir alakası olmadığını söyleyerek girdi. Fakat sonuçlar açıklanır açıklanmaz Sturgeon bunu özellikle ayrılık için kullanmaya başladı.

“Bu SNP hükümetinin sahtekarca bir davranışıdır. Hükümet ülkeyi yönetmek için var, parçalamak için değil.”