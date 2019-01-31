Avrupa Parlamentosu, Guaidó’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı

Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela’nın muhalif lideri Juan Guaidó’yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdı.

AP, Avrupa Birliği (AB) üyesi tüm ülkelerden de aynı yönde karar almalarını istedi.

Juan Guaidó daha önce kendisini ülkesinin geçici lideri ilan etmiş ve Venezuela’daki iktidar mücadelesi gerginleşmişti.

Guaidó, New York Times gazetesinde yayımlanan makalesinde ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesine destek almak için orduyla gizli görüşmeler yaptıklarını yazdı:

“Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri üyeleriyle gizli toplantılarımız oldu. Ordu’nun Maduro’dan desteğini çekmesi hükümet değişiminde hayati önemde ve silahlı kuvvetlerin çoğunluğu, ülkenin son dönemde çektiği sancıların katlanılamaz olduğunda hemfikir.”

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter’de paylaştığı mesajda Guaidó ile görüştüğünü ve “devlet başkanlığını tarihi bir şekilde üstlenmesine” destek verdiğini söyledi.

Trump ayrıca “Özgürlük mücadelesi başladı!! dedi.

Rusya, Çin ve Türkiye Maduro’ya destek vermeye devam ederken, ABD ve bazı Latin Amerika ülkeleri Guaidó’yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle 3 milyon kişi ülkeyi terk ederken, son haftalarda ülkedeki şiddet olaylarında bir artış oldu.

Nicolas Maduro’nun ikinci dönemine başladığı 10 Ocak’tan bu yana ülke çapında gösteriler düzenlendi.

Madoru, geçen yıl çok sayıda muhalif adayın seçime girmesinin engellendiği ya da hapse atıldığı tartışmalı bir oylamayla seçilmişti.