Kabin ekibi yerde uyudu

İrlandalı havayolu şirketinin kabin ekibi tüm geceyi yerde uyuyarak geçirdi.

52 dakika önce
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İrlandalı havayolu şirketinin kabin ekibi tüm geceyi yerde uyuyarak geçirdi.

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf karesiyle tartışma oklarını üzerine çekti.

Fotoğrafta Ryanair 737 uçuşunun kabin ekibi yerde uyurken görülüyor.

Portekiz- Malaga uçuşunu yapan kabin ekibi şirket tarafından bir otel ayarlanmadığı için tüm geceyi havalimanında yerde uyuyarak geçirdiklerini iddia etti.

Fotoğraf çok kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve tepkiler art arda geldi.

Şirket konu ile ilgili olarak ekibin çok kısa bir süre orada kaldığını ardından hemen VIP bölümüne taşındığını belirtti. (HÜRRİYET)

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