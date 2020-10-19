Kokain ve metadon yutan 1 yaşındaki bebeğin ebeveynlerine hapis ve para cezası verildi
Belçika’nın Ghent şehrinde, 1 yaşındaki bebeklerinin midesinde kokain ve metadon bulunan ebeveynlerden baba 2,5 yıl, anne 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. 8’er bin euro para cezası da verilen ebeveynler, 4 çocuklarına da tazminat ödeyecek.
Ghent’te geçen yıl acil servise getirilen 1 yaşındaki bebeğin midesinde kokain ve metadon izlerine rastlanması üzerine, ebeveynleri hakkında açılan dava açıldı.
Yapılan araştırma sonucu uyuşturucu bağımlısı Belçikalı çiftin, bebeklerinin yanında da uyuşturucu kullandıkları belirlendi.
Çiftin, kullandıktan sonra ortalıkta bıraktığı kokain ve metadonu yutan 1 yaşındaki bebek, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Gerekli müdahalelerin ardından, bebek sağlığına kavuştu.