Kokain ve metadon yutan 1 yaşındaki bebeğin ebeveynlerine hapis ve para cezası verildi

Belçika’nın Ghent şehrinde, 1 yaşındaki bebeklerinin midesinde kokain ve metadon bulunan ebeveynlerden baba 2,5 yıl, anne 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. 8’er bin euro para cezası da verilen ebeveynler, 4 çocuklarına da tazminat ödeyecek.