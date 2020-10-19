Kokain ve metadon yutan 1 yaşındaki bebeğin ebeveynlerine hapis ve para cezası verildi

2 hours önce
0 51 Bir dakikadan az

Belçika’nın Ghent şehrinde, 1 yaşındaki bebeklerinin midesinde kokain ve metadon bulunan ebeveynlerden baba 2,5 yıl, anne 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. 8’er bin euro para cezası da verilen ebeveynler, 4 çocuklarına da tazminat ödeyecek.

Ghent’te geçen yıl acil servise getirilen 1 yaşındaki bebeğin midesinde kokain ve metadon izlerine rastlanması üzerine, ebeveynleri hakkında açılan dava açıldı.

Yapılan araştırma sonucu uyuşturucu bağımlısı Belçikalı çiftin, bebeklerinin yanında da uyuşturucu kullandıkları belirlendi.

Çiftin, kullandıktan sonra ortalıkta bıraktığı kokain ve metadonu yutan 1 yaşındaki bebek, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Gerekli müdahalelerin ardından, bebek sağlığına kavuştu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 week önce
436

İtalya’da kürtajla alınan fetüslerin gizlice annelerin isimleriyle gömüldüğü ortaya çıktı

3 weeks önce
151

Belçika’da aşırı sağcılardan ‘Vivaldi’ protestosu

16 September 2020
242

Hollanda’da kaybolan kedi 2 yıl sonra Belçika’da bulundu

21 August 2020
97

Koronavirüs bebeklerin ‘prematüre’ doğmasına sebep olabilir

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.